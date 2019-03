3 Así lo reclamaba Kiko Hernández

“El juez dijo que esta señora había vendido su enfermedad y que nosotros no habíamos hecho nada malo. Me pedía 50.000 euros. María José Campanario recurrió y la justicia, los mismos que iban a la barbacoa, dicen que ahora sí que tiene razón, pero que, en vez de pagarle 50.000 euros, le tengo que pagar 2.000 euros. Además, la justicia la condena a pagar las costas. Por lo tanto, María José, me debes todavía 3.000 euros, así que vete pagando”.

2 Los abogados de Campanario resuelven la duda

La Audiencia Provincial de Cádiz reconoció el daño causado al derecho al honor y la intimidad de María José Campanario. Eso sí, cierto es que el juicio lo resolvió, por decirlo de alguna manera, en tablas, por lo que cada uno pagaría sus propias costas del juicio. Así, los abogados subrayan para que Kiko Hernández lo comprenda, que “sin condena en costas a ninguna de las partes, ni en primera ni en segunda instancia”, ambos deberán pagar.

1 El lío de Kiko Hernández con las instancias

Un detalle que se le ha escapado a Kiko Hernández es que efectivamente ganó en primera instancia, pero perdió en la segunda. Esto quiere decir que lo establecido en un primer momento se queda en el aire, no tiene valor, por lo que María José Campanario no debe pagarle las costas del juicio, porque en segunda instancia el juez ha determinado que cada cual se pague lo suyo.