Malú reaparece por su 37 cumpleaños

Malú es, sin lugar a dudas, la mujer más buscada en toda España. Desde que SEMANA destapara su amistad con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la interprete ha permanecido alejada de los focos mediáticos. Ahora, casi un mes después, la cantante ha reaparecido por su cumpleaños.

Leer más:”Malú, una vida de luces como estrella, pero con muchas sombras en la intimidad“

Centrada en su recuperación

La cantante se encuentra inmersa en la recuperación de su operación. En octubre de 2018 y Malú explicó que sufría una “lesión aguda compleja con rotura ligamentosa completa de ligamentos peroneoastragalino anterior y peroneo calcáneo de tobillo derecho, con rotura parcial del ligamento deltoideo de tobillo derecho, y tenosinovitis asociada a la rotura ligamentosa y contusión ósea a nivel astragalino”.

De celebración

Malú ha reaparecido en las redes sociales con motivo de su 37 cumpleaños. “Millones de gracias por todos los mensajes de cariño. Un año más para celebrarlo con todos vosotros. ¡Allá vamos!”, escribía en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece sosteniendo una tarta de cumpleaños.

Albert Rivera se pronuncia sobre su relación con Malú

“Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía”, le explicó Albert Rivera, a Carlos Herrera. El político prefiere no entrar a valorar las últimas informaciones, aunque ni desmiente ni confirma la misma.