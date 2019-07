1 Fernando Tejero: «Me dejas con recuerdos maravillosos»

Fernando Tejero trabajó codo con codo con Eduardo Tejero en las series de mayor éxito del país. Aún no asimila la noticia. «Eduardo, compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño. Buen viaje compañero. Gracias por todo DEP».