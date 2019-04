Lorena Gómez y René Ramos derrochan pasión en la Semana Santa de Málaga

4 Lorena Gómez no esconde su amor

La que fuera ganadora de ‘Operación Triunfo 2006’ no esconde su amor por el hermano del futbolista. “Yo estoy bien, estoy muy contenta y muy feliz. Ya lo dije en su momento que yo no tengo nada que esconder y sería mentira si dijera lo contrario. Lo habéis visto y no se puede negar tampoco”, aclaraba la cantante, confirmado así su relación con René Ramos hace unos meses.