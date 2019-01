Lorena Gómez confirma su relación con René Ramos

A principios de enero, se comenzó a especular sobre una posible relación entre Lorena Gómez y el hermano de Sergio Ramos, René Ramos, después de que se publicaran unas imágenes en las que aparecían juntos. Ahora, ha sido la propia cantante quien se ha pronunciado al respecto.

Lorena Gómez no esconde su amor

La que fuera ganadora de ‘Operación Triunfo 2006’ no esconde su amor por el hermano del futbolista. “Yo estoy bien, estoy muy contenta y muy feliz. Ya lo dije en su momento que yo no tengo nada que esconder y sería mentira si dijera lo contrario. Lo habéis visto y no se puede negar tampoco”, aclaraba la cantante, confirmado así su relación con René Ramos.

Sergio Ramos y Pilar Rubio se casan

El jugador del Real Madrid y Pilar Rubio se darán el sí quiero en el mes de junio. Ramos le pidió la mano a la presentadora durante una cena romántica en el restaurante del chef Paco Roncero.

¿Irá Lorena Gómez a la boda?

La cantante también se ha pronunciado sobre la boda de sus cuñados y ha asegurado que no sabe si está o no invitada: “Es una cosa muy suya y muy personal. Eso que soy de la familia tienen que decirlo ellos. Espero que salga todo bien, al final hay que ser felices“.

¿Se lleva bien Lorena Gómez con Pilar Rubio?

Han surgido numerosos rumores acerca de la mala relación que habría entre la cantante y la presentadora, a raíz de que no se siguen en sus respectivas redes sociales. Preguntado por ello, Lorena Gómez ha negado cualquier tipo de mal rollo entre ambas: “Me parece una tontería que por un seguimiento en redes sociales o no tengamos que llevarnos mal o bien. Son majos y son buenas personas. Hay buena relación y siempre la va a haber. No sé por qué la gente inventa…”.

