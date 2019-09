Lolita y Rosario Flores se irán gira a Estados Unidos

Lolita y Rosario Flores repetirán experiencia americana y volverán a pisar Estados Unidos para ofrecer sendos conciertos en Nueva York y Nueva Jersey. Será el próximo mes de noviembre cuando los fans de las hijas de Lola Flores podrán disfrutar del Festival «¡Que viva el Flamenco» en ambas ciudades .

El monumental cabreo de Lolita: se va de España

Repiten minigira en Estados Unidos

Al igual que hicieron el pasado marzo, -mes en que actuaron en Nueva York y Miami-, las hermanas Flores volverán a pisar tierras americanas para ponerse en contacto con su público estadounidense. Es probable que a lo largo de las próximas semanas cierren más conciertos en otras ciudades, como Miami o Santo Domingo, donde arrasaron la pasada primavera y colgaron el cartel de ‘entradas agotadas’, llenando el aforo.

Nuevo capítulo en la guerra entre el clan Flores y Pantoja

Sus shows en Nueva York y Nueva Jersey

Los teatros United Palace de la Gran Manzana y el Ritz Theatre de Elizabeth, en Nueva Jersey, acogerán el concierto de Lolita y Rosario a dúo.

Lolita Flores se incorpora a ‘La Voz Kids’ junto a su hermana Rosario

El cabreo de Lolita: «En España no canto más, me voy a América»

En unas declaraciones realizadas en el programa ‘Viva la vida’, Lolita ha manifestado su indignación por no ser una artista reconocida en nuestro país. Después de una vida entera dedicada a los escenarios, considera que no ha logrado el reconocimiento que merece. «Si hay alguien peor reconocido en la música en este país soy yo. Por eso aquí en España no canto más, me voy a América a cantar. A mí no me han reconocido todavía. Ya tengo 61 años y gracias a Dios en el teatro me va muy bien».

Lolita y Rosario recuerdan a su hermano en un día muy especial

«El público y el aplauso es el premio»

Las quejas de Lolita también hacían referencia a los reconocimientos en forma de galardón. «Hablabais de los Grammy, no tengo y no me ha hecho falta. A Camilo tampoco, ni a la Durcal», comentaba en el programa de Telecinco. «Los premios van y vienen y se dan muchas veces a cambio de otras cosas, el público y el aplauso es el premio»

Rosario Flores ya ha estrenado su nueva casa en Madrid: la ‘cazamos’ en su mansión