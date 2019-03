Laura Matamoros hace oficial su relación con Daniel Illescas con una tierna imagen

A Laura Matamoros le sonríe la vida y en el terreno amoroso tampoco iba a ser menos. Después de que anunciara en un debate de ‘GH Dúo’ que tenía una nueva ilusión, la hija del defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ ha oficializado su relación con Daniel Illescas a partir de una tierna imagen en sus redes sociales.

Laura Matamoros oficializa su relación con Daniel Illescas

“Tenía ganas de compartir con vosotros algo tan bonito como esto. Creo que no hay mucho más que decir… bueno, qué te echo de menos”, escribía la hija de Kiko Matamoros junto a una tierna imagen.

La nueva ilusión de Laura Matamoros

“Estoy conociendo a una persona que me gusta mucho y lo estoy disfrutando como quiero y como puedo. Los detalles de cuándo y dónde, me los quedo para mí. Tiene mi misma edad, 26 años. Y es que hay gente de esa edad muy inteligente, muy buena y que me quiere“, explicaba la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ durante El Debate de ‘GH Dúo’.

¿Quién es Daniel Illescas?

Daniel Illescas es un influencer que vive en Barcelona.

Se conocieron en un evento publicitario

La pareja se conoció en noviembre de 2018, durante un evento publicitario en Bahamas, fecha en la que la hija de Kiko Matamoros aún mantenía su relación con Benji Aparicio.

Empezó a trabajar como modelo con 14 años

Daniel Illescas cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram y empezó a trabajar como modelo cuando tan solo tenía 14 años.

