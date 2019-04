Laura Escanes prepara la habitación de su bebé

Risto Mejide y Laura Escanes están pasando por una de las etapas más felices de su matrimonio. El publicista y la joven influencer, que están a punto de cumplir su segundo aniversario de boda, esperan su primer hijo en común. Desde que comunicaran la feliz noticia, la pareja no ha parado de compartir con sus seguidores cómo avanza el estado de gestación.

Laura Escanes prepara la habitación de Roma

“El otro día estábamos pensando cómo nos íbamos a organizar con la llegada de Roma, por espacio. Dónde pondríamos su habitación, pues mi vestidor desaparece“, ha asegurado la joven influencer en sus redes sociales.

Presumiendo de tripita

Desde entonces, Escanes hace partícipe a sus seguidores de cómo avanza en su estado de gestación y muestra orgullosa su tripita. “Aún no se ve nada, pero me miro la barriga cada día a ver si empieza a crecer. Lo que sí que noto es que cuando como se me hincha mucho más que antes”, compartía.

Laura Escanes y Risto Mejide esperan su primer hijo

Así confirmaron su embarazo