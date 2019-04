Laura Escanes celebra su 23 cumpleaños presumiendo de tripita

Laura Escanes y Risto Mejide están viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La pareja espera su primer hijo y ha querido compartir en este día tan especial, su 23 cumpleaños, una instantánea en la que presume de tripita de embarazada.

Leer más: Laura Escanes cumple 23 años con una carrera de vida sin límites ni frenos

Laura Escanes presume de barriguita

Laura Escanes ha compartido con sus seguidores una tierna imagen en la que aparece de lo más feliz enseñando su barriguita. “23 y creo que es el cumpleaños más especial sabiendo que hay alguien dentro de mí“, escribía la joven influencer junto a la instantánea.

El cumpleaños más especial de Laura Escanes

Escanes está disfrutando al máximo de su cumpleaños y por ello ha hecho partícipes a sus seguidores de sus primeros regalos. Rosas blancas, orquídeas y un osito de peluche para la pequeña Roma.

El regalo de Risto Mejide

“23 rosas blancas y ni aún así consiguen tener tu luz. Te quiero. Os quiero a las dos. Además, ¿habrase visto mamá más sexy?”, compartía Risto Mejide en sus redes sociales.

Laura Escanes y Risto Mejide más felices que nunca

Risto Mejide aprovechó la ocasión para compartir en sus redes sociales otra feliz instantánea en la que le daba un tierno beso a su mujer.

De escapada romántica

Ha sido la propia Escanes quien ha desvelado que la pareja se va de escapada romántica.

Presumiendo de tripita

Desde entonces, Escanes hace partícipe a sus seguidores de cómo avanza en su estado de gestación y muestra orgullosa su tripita. “Aún no se ve nada, pero me miro la barriga cada día a ver si empieza a crecer. Lo que sí que noto es que cuando como se me hincha mucho más que antes”, compartía.