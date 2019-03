El tierno vídeo de Laura Escanes embarazada junto al hijo de Risto Mejide

Risto Mejide y Laura Escanes están pasando por una de las etapas más felices de su matrimonio. El publicista y la joven influencer, que están a punto de cumplir su segundo aniversario de boda, esperan su primer hijo en común. Desde que comunicaran la feliz noticia, la pareja no ha parado de compartir con sus seguidores cómo avanza el estado de gestación.

Laura Escanes muestra cómo avanza su primer embarazo

Laura Escanes disfruta de su embarazo junto al pequeño Julio

Escanes ha compartido en sus redes sociales un tierno vídeo en el que muestra su incipiente tripa. Además, en él aparece el pequeño Julio, hijo del presentador de ‘Todo es mentira’, en el que aparece acariciando la tripa de Escanes.

Laura Escanes y Risto Mejide esperan su primer hijo

Así confirmaron su embarazo

“¡Sí! Vamos a ser papás. Queríamos esperarnos un poco más porque aún es pronto… pero estamos muy felices y no queremos dejar de agradecer todos los mensajes de felicitación que estamos recibiendo. Gracias. Poquito a poquito y listos para disfrutar de esta nueva etapa“, escribía la influencer en sus redes sociales junto a una imagen en la que salía la radiante pareja con una ecografía.

Presumiendo de tripita

Desde entonces, Escanes hace partícipe a sus seguidores de cómo avanza en su estado de gestación y muestra orgullosa su tripita. “Aún no se ve nada, pero me miro la barriga cada día a ver si empieza a crecer. Lo que sí que noto es que cuando como se me hincha mucho más que antes”, compartía.

