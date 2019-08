La nueva ilusión de Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa

Irene Villa y Juan Pablo Lauro pusieron fin a su matrimonio después de casi una década juntos y tres hijos en común. La pareja tomó la decisión de manera conjunta después de atravesar una profunda crisis. Casi un año después, el argentino ha rehecho su vida y no le importa gritar a los cuatro vientos que vuelve a estar enamorado.

Juan Pablo Lauro ha querido dedicarle unas románticas y bonitas palabras a sus hijos, y a su pareja. El argentino se siente feliz y afortunado por tenerlos muy cerca.

«Feliz porque desde que te conocí no dejas de sorprenderme. Gracias por abrazarme cada vez que lo necesitaba, por secar mis lágrimas cuando lloraba. Aprendí que cada día a tu lado es un regalo, cada mirada tuya me llena el alma, la purifica, cada caricia me hace sentir vivo, cada beso hace que todo tenga sentido. Gracias por estar siempre en todo momento dándome apoyo, contención y sobre todo, paz. Te amo. Gracias por el cariño», ha escrito el argentino en sus redes sociales.

Como era de esperar, la mujer que le ha devuelto la sonrisa al argentino, Blanca, le ha querido contestar con unas sentidas palabras. «Y que te voy a decir que no te diga cada día. Eres un ángel, un ser de los que no abundan, increíble, fuerte y capaz de todo por los suyos. Eres el mejor amigo, el mejor hijo, el mejor padre… pero sobre todo, la mejor persona que jamás he conocido. Mi compañero de viaje… soñador, compresivo, intento, cariñoso y siempre dispuesto a dar amor incondicional. Gracias por enseñarme cada día el significado de la palabra ‘amor’. Eres un ejemplo y no puedo sentirme más orgullosa de ti. Te amo hasta el infinito y más allá».