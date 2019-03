7 Ana y Verdasco ya van a ser padres

Verdasco no ha podido evitar la tentación de compartir con sus fans la emotiva espera. En su última publicación, con más de 18.000 “me gusta”, el tenista aparece abrazando con ternura la tripita de Ana, tocando su barriga con cariño y pegando la oreja con interés esperando alguna respuesta del niño. Aunque el bebé no pueda escucharle, el tenista ha dedicado la foto al pequeño. “Do you want to come out today? I wanna see you!!” (¿Quieres salir hoy? ¡¡Quiero verte!!), comentaba Verdasco en su publicación.

Verdasco cancela su trabajo para estar presente en el parto

Así ultiman los preparativos para la llegada de su primer hijo en común