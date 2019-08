6 La reacción de Gloria Camila al altercado de Kiko Jiménez con la policía en Marbella

Gloria Camila ha comenzado una nueva etapa en su vida desde que puso fin a su noviazgo con Kiko Jiménez, del que ya no quiere ni oír hablar. Tras el altercado de su ex con la policía de Marbella, la joven ha preferido mantenerse al margen y no hacer comentarios al respecto. Sencillamente, ya no le interesa hablar de quien fue su pareja durante los últimos cuatro años.

