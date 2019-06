2 El regalazo que le hizo Alejandro a Sergio

Hace un par de años, el artista le hizo un regalo muy especial al jugador del Real Madrid. Le compró una guitarra Gibson, valorada en unos 5.000 euros. Alejandro agradecía así el detallazo del deportista: «Gracias de corazón por esta joya, amigo @alejandrosanz. ¡¡No tiene precio!! La guardaré en mi museo en un lugar único. ¡¡Top!! Thank you very much for this treasure Alejandro Sanz. It’s priceless!! I will keep it in a special place in my museum. Top!!»