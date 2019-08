7 Con el productor y músico Alan Parsons

La periodista ha podido conocer personalmente a uno de los artistas internacionales que encabezaban el cartel de artistas del festival. Se trata de Alan Parsons, cantante y productor -ha producido ‘Abbey Road’ y ‘Let it Be’ de los Beatles-, conocido en todo el mundo por ser líder de Alan Parsons Project. Una formación musical que rubrica canciones como ‘Eye in The Sky».

