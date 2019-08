Kiko Rivera obligado a cancelar su concierto por amenazas de muerte

Kiko Rivera suspendió ayer, a última hora, un concierto que tenía previsto en Tuilla. El hijo de Isabel Pantoja ha explicado a través de un vídeo en sus redes sociales el motivo por el cuál no actúo en el pueblo asturiano y ha pedido disculpas.

Kiko Rivera, a punto de lanzar su nuevo single

Suspendió su concierto por amenazas de muerte

«Para mi es muy triste contar esto. Ayer recibí amenazas de muerte y la verdad es que pasé uno de los peores ratos de mi vida«, comienza a relatar el DJ en sus redes sociales.

Kiko Rivera subasta un collar y ya supera los 12.000 euros

Así sucedieron los hechos

«Cuando llegamos al evento, había un coche aparcado delante nuestra. Se le pidió, amablemente, que se apartara porque teníamos que llegar al escenario y entonces se bajó un señor, si se le puede llamar señor, totalmente fuera de sí. Arrasando con todo lo que había, empujando a niños, ancianos...», relata Rivera.

Así ha evolucionado la mano que mece la cuna de Pantoja

«Me iba a apuñalar»

«Gritando, pegando golpes en el coche, diciendo que si se me ocurría bajar del coche me iba a apuñalar, y me iba a matar«, cuenta el hijo de la tonadillera.

Los invitados al cumpleaños de Isabel Pantoja causan revuelo en Cantora

No actuó por medidas de seguridad

Ante esto, Kiko Rivera y su equipo tomaron la decisión de no salir a actuar «por medidas de seguridad».

El regalo de Kiko Rivera a Isabel Pantoja que le hará llorar

Uno de los momentos más amargos de su vida

Todo lo que sabe de la gran fiesta de cumpleaños de Isabel Pantoja

Pide disculpas a Tuilla

«Es una tristeza para mi que ayer la gente de Tuilla no pudiera ver mi concierto. Lo siento de corazón. Os quiero y respeto como siempre, Asturias», indica en el texto escrito que acompaña al vídeo.

La escapada de lujo de Kiko Rivera a Ibiza sin su familia

«No puede existir gente así»

«Ojalá que gente así no existiera en el mundo porque así viviríamos en un mundo mejor», indica.

Kiko Rivera rescata las fotos de su álbum de infancia para felicitar a su prima Anabel

La sociedad de festejos no va a pagarle

Pese a la explicación del DJ, la sociedad de festejos ha afirmado a El Comercio que no tienen intención de abonarle una actuación que no realizó.

Kiko Rivera le gana la batalla a Aneth y es la primera ausencia confirmada en el cumpleaños de Isabel Pantoja