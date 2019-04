Jesús Calleja sale a correr 48 después de su operación de clavícula

No es un pájaro. No es un avión... ¡Es Jesús Calleja! El presentador nos ha sorprendido a todos al compartir un video tras correr 15 kilómetros... ¡48 horas después de haber sido operado de la clavícula! Lo suyo sí que es energía... y no lo de Chernobyl.