Javier Calle declara su amor a Alba Díaz: ‘Te quiero’

1 Un golpe para su ex

La aristócrata e interiorista Coki Prieto ha confesado que no está pasando una fácil etapa de su vida. “Ningún divorcio es fácil y menos descubrir que tu marido a menos de un año de nuestra boda estaba con otra. De Alba no voy a decir nada. Venía a nuestra casa a menudo y cuando me mosqueaba, Javier me decía que eran tonterías e imaginaciones mías. Lo único que quiero es seguir haciendo mi vida”, confesó a Vanitatis.