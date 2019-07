Isabel Pantoja recuerda su verano más feliz

2 Lista para celebrar su cumpleaños… sin Aneth

LA cuenta atrás para la fiesta de cumpleaños de Isabel ha comenzado. La artista ya prepara los detalles de su celebración… a la que no irá Aneth. Y es que, tal y como ha confirmado ella misma, la peruana es persona ‘non grata’ en Cantora. «Cantora no es solo mía porque la dejó mi marido en herencia y la otra parte es de mi hijo Francisco. A mí Aneth no me ha hecho nada, pero pelearme con mi hijo es algo que no voy a hacer», le dijo en la gala final de Supervivientes para explicar los motivos por los que no podrá poner un pie en su finca.

«Kiko Rivera 1 – Aneth 0» El hijo de Isabel Pantoja le gana la partida a su enemiga