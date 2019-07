5 El cabreado mensaje de Irene Rosales

“Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que no, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto, pero estoy súper feliz con mi cuerpo, no quiero o pido más”, decía Irene Rosales en sus stories a modo de respuesta a quienes criticaban su físico.