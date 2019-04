14 «En mi corazón no caben ni odio ni rencor»

Además de aceptar su ‘derrota’ amorosa con dignidad, Íñigo ha querido cerrar su etapa con la novia de Matamoros de buen rollo. «En mi corazón no caben ni odio, ni rencor. Mi alma estará siempre llena de energía que me permita querer, es lo que me hace feliz. Siempre me quedaré con lo bueno que me ha pasado, que me pasa y que me pasará. Encontrar la felicidad no es fácil, pero su búsqueda es lo que me mantiene vivo», ha escrito en sus redes sociales.