Francisco Rivera responde a las críticas: «Que no me den tantas lecciones»

Francisco Rivera ha hecho frente a las críticas que ha recibido esta semana por sus palabras acerca del vídeo erótico de una trabajadora de Iveco. El torero ha salido a la palestra para volver a justificar sus declaraciones en ‘Espejo Público’.

Francisco Rivera zanja la polémica sobre el vídeo erótico de la forma más simple

«Soy incapaz de permitir que se sigan poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Si hoy día buscas en Google cuál es el vídeo más buscado, por desgracia, es el de Verónica. Y eso es una realidad que tenemos que afrontar. Porque no hacerlo es lo que nos va a llevar a no resolver este problema”, explica Rivera en su cuenta de Instagram a partir de dos vídeos.

“Aunque tienen todo su derecho y toda la libertad de grabar el vídeo que quieran y de enviárselo a quien quieran. ¿Pero, qué pasa? Que este vídeo se puede convertir en un arma arrojadiza. Porque no olvidemos que conocemos de quién estamos enamorados pero desconocemos de quién nos separamos”, insiste el colaborador de ‘Espejo Público’.

“Y la vida da muchas vueltas y el riesgo que corre es enorme. No compensa porque las consecuencias son terribles”, asevera el hijo del fallecido Paquirri.

“Así que a estos que me dan lecciones de moralidad y luego me envían vídeos de cuando el toro mató a mi padre, o me desean la muerte a mí o a mis hijos o desean que a mi hija la violen y lo graben para que lo podamos ver todos… les digo que no me den tantas lecciones, que ya me las ha dado la vida”, finalizaba.