7 Tamara Gorro y su foto favorita

«Es mi foto favorita. Tu mirada transmite todo, profundidad, protección, felicidad, enseñanza, guía, diversión, amor… Mi gesto sin embargo, se resume en una palabra, paz. Porque esta se consigue cuando alguien te hacer llegar todo lo que anteriormente dije, y eso, solo tú me lo entregas. No tendré vida para agradecerte todo, nunca encontraré la fórmula para ser la mitad de maravillosa que eres tú, pero tengo algo muy claro, seguir tus pasos. De esa manera estoy convencida que seré una gran madre. Gracias por estar y nunca faltar, por agarrarme y jamás soltarme. Eres el pilar de mi vida y sin ti, creeme, me quedo vacía. Feliz día mami. Te amo más que a mi vida», escribía Tamara Gorro.