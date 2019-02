Eva González sufre un accidente esquiando

Después de un inicio de año intenso al frente del talent show, La Voz, Eva González ha aprovechado para disfrutar de la nieve. La jornada prometía desconexión, tal y como ella misma aseguraba en las redes sociales. Sin embargo, lo que debía ser un animado día esquiando se vio empañado por un inesperado percance.

Leer más: El tierno mensaje de Eva González a su madre: la mujer de la que heredó su belleza

Así comenzaba el domingo

Perfectamente ataviada para una soleada, pero fría jornada, la presentadora compartía la siguiente publicación: “Bueno, pues a ver cómo se da el día… no prometo nada, eh…”.

La mala pata de Eva

Ella misma comunicaba más tarde a sus seguidores que el día había concluido un tanto accidentado y mostraba su pierna reposando sobre la cama con diversas vendas.

El apoyo de sus fans

“Lo intenté pero no salió bien…”. Una publicación con la que recibía muchas muestras de ánimo, cariño y una pronta recuperación.

Rodaje en la nieve

Por el momento, no ha dado más detalles sobre este accidente en la nieve. Al igual que se desconoce el motivo de este viaje, aunque hace unos días confesaba que debía someterse a una jornada de rodaje con “un frío polar ártico”. Quizás después de unos días de grabación alargó su estancia durante el fin de semana para esquiar.

Una trayectoria imparable

La ex Miss España continúa triunfando con el programa de Antena 3, sin embargo, recientemente afirmaba que no había sido fácil cerrar una etapa como presentadora de MasterChef, pero se mostraba satisfecha con el resultado: “Salir de mi zona de confort es lo mejor que he podido hacer“.

Se aproxima una fecha importante para Eva

Hace tres años se casó con el torero Cayetano Rivera, y el próximo 4 de marzo el matrimonio celebrará el primer cumpleaños de su hijo, Cayetano.

Su comentada relación con Lourdes Montes

En los últimos meses, Eva ha protagonizado diversos rumores sobre una tensa relación con Lourdes Montes, la mujer de Francisco Rivera. Esta se encargaba de desmentirlo: “No hemos tenido ni un problema en la vida”. Respecto a que la presentadora no conozca a su sobrino, Curro, añadía lo siguiente: “La pobre está sin parar de trabajar, le ha pillado justo con el comienzo de ‘La Voz’. Le he mandado mil fotos, hablamos, me pregunta… pero es que no se va a parar el mundo porque uno nazca”.

Más contenido .....