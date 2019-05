2 Ya tiene tres hijos

Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ comenta así la llegada de quintillizos a su ya familia numerosa. «Quintillizos. Dios me coja confesado», ha escrito. El cantante y colaborador televisivo ya tiene tres hijos. Sin duda, una noticia impactante, que cambiará por completo su panorama familiar. «A la vejez viruela, ya tengo edad para ser abuelo, pero no, me vienen cinco», confiesa.