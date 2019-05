El mensaje de Iker Casillas a Sara Carbonero tras su operación de cáncer de ovario

Iker Casillas es, más que nunca, el mejor apoyo para Sara Carbonero, quien acaba de ser intervenida de un tumor maligno en el ovario. Tras el infarto sufrido por el guardameta el pasado 1 de mayo, ahora llega un nuevo y duro golpe para la familia. La periodista tiene cáncer. El futbolista ha querido enviar un mensaje de cariño a su mujer a través de las redes sociales.

Las palabras de apoyo de Iker

Sara Carbonero compartía hoy en su cuenta de Instagram la triste noticia sobre su enfermedad. Los médicos le han diagnosticado un tumor maligno en el ovario, del que ha ha sido operada. «Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada«. Iker Casillas ha respondido al mensaje de su esposa con un bonito texto: «Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero».

Iker, aún convaleciente del infarto que sufrió hace tres semanas

La noticia del cáncer de Sara llega en un momento en el que Iker Casillas aún está convaleciente de su infarto. El portero evoluciona favorablemente, pero aún no se conoce cuándo se reincorporará a su trabajo en el FC Porto. La vida es a veces caprichosa y trae las malas noticias de golpe. Es lo que le ha pasado a Iker y a Sara, quien a pesar de los contratiempos permanecen más unidos que nunca.

Tras la operación, Sara debe continuar un tratamiento

Afortunadamente, la intervención de Sara «ha salido muy bien». La propia Sara cuenta que «lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente».

«Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico». Está claro que a Sara no le faltarán apoyos y cariño en esta nueva etapa. El principal, el de su marido.