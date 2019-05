4 El misterio de Tamara

«¡CAMBIO DE LOOK! Me da miedito… pero creo que acertaré. ¿Qué pensáis que me voy hacer?» preguntaba Tamara hace unos días por Instagram. Mientras sus cientos de seguidores hacían sus apuestas acerca del cambio, la tertuliana no queso dar ninguna pista acerca de su look, manteniendo la intriga durante tres días. Solo sabíamos que se trataba de una transformación radical en su pelo, ya que la toalla que sujetaba su melena nos pudo resolver algo del misterio.