4 «Llegaste para revolucionarlo todo»

«No lo tenías fácil llegando después de tu hermano, el típico “bebé trampa” que siempre nos puso las cosas muy fáciles y que se convirtió en el centro de nuestro universo. El mismo que hoy te ha dicho al felicitarte que tienes cara de más mayor, pero que no se te ha quitado la herida de la nariz y que sigues diciendo las mismas palabras que no se deben decir». Así comenzaba el mensaje de Sara al pequeño Lucas. «Llegaste para revolucionarlo todo de la manera más dulce que uno pueda imaginar. No fuiste el primer hijo, el primer nieto ni el primer sobrino y sin embargo junto a ti hemos vivido un montón de “primeras veces”.