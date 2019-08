2 Chabelita carga contra Kiko (una vez más) en televisión

Chabelita se ha sincerado en ‘El Programa del verano’ y ha hablado de su hermano. Confesó que le duele no hablarse con él. «Hay una falta de comunicación desde hace años. Mi hermano sabe que es mi debilidad, tenemos cosas en común y yo siempre le he visto como mi hermano mayor. Hay cosas que me duelen de parte suya. Si pierdo el vínculo con él me trastoca la cabecita».

