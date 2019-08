El accidente que ha obligado a Mar Flores a interrumpir sus vacaciones

Mar Flores está disfrutando de unas relajadas y divertidas vacaciones. Sin embargo, la modelo, que se encontraba en Mykonos, ha tenido que interrumpir su viaje por motivos de salud y se ha vuelto a España para acompañar a su hijo.

Mar Flores se ha tenido que volver a España después de que su hijo sufriera un aparatoso accidente. «También hay atardeceres maravillosos, cuando tienes que estar… donde tienes que estar, my sunset today is my baby», explicaba la tía de Laura Matamoros en sus redes sociales.

El joven se encuentra ingresado en un hospital debido a una fractura múltiple en el brazo. “A Dios gracias… en esto ha quedado todo y con un poco de paciencia pronto estaremos en casa”, tranquilizaba la modelo en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparecía la radiografía que le habían hecho a su hijo.

Días antes de este accidente, la diseñadora se encontraba en tierras griegas junto a su chico, Elías Sacal, con quien mantiene una relación intermitente desde hace tres años. Antes, los enamorados han viajado a Israel, Saint-Tropez y Mónaco. Y también hicieron una parada en Ibiza. El empresario mexicano y la diseñadora española están muy compenetrados. Además de sus coincidencias estilísticas, Mar y Elías se complementan a la perfección y él ha demostrado en más de una ocasión estar muy atento a todos los movimientos de su pareja.

