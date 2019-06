El accidentado día libre de Paz Padilla

Paz Padilla está disfrutando de sus días libres junto a su hija, Ana Ferrer, antes de volver a ‘Sálvame’. Sin embargo, la humorista ha sufrido un contratiempo con el que no contaba.

Paz Padilla admite sus errores en ‘Sálvame’: «Me arrepiento de cosas que he hecho»

“Me ha picado una avispa. Como soy alérgica esto irá subiendo y me he tenido que tomar cortisona y todo”, ha explicado la presentadora de ‘Sálvame’ a través de sus redes sociales. A juzgar por sus siguientes stories, todo apunta a que la humorista se encuentra en perfecto estado y ese imprevisto no le ha impedido acudir a la cita que tenía horas después.

No es la primera vez que la actriz de ‘La que se avecina’ comparte con sus seguidores una noticia de este tipo. Hace un par de años, Paz Padilla sufrió una picadura de avispa en el tobillo que hizo que tuviera que visitar el centro médico de Zahara de los Atunes. En esta ocasión, la gaditana estuvo varios días sin poder caminar y con un intenso dolor.

La última vez que vimos a Paz Padilla fue en el evento del año: la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos. La actual jurado de ‘Got Talen España’ fue una de las mejores vestidas del evento. Sin embargo, protagonizó un curioso despiste. La presentadora reconoció que aunque sabía que había que enseñar el carné de identidad, se lo había dejado en casa.