Este viernes, David Bisbal viaja hasta las Islas Canarias para volver a subirse a los escenarios. Además de cantar, el artista será homenajeado por Cadena Dial, que le va a entregar uno de sus premios. Un día muy importante para el de Almería que, sin embargo, no podrá compartir con su mujer, Rosanna Zanetti. El avanzado estado de gestación de la venezolana, que está de ocho meses, le impide coger un avión, por lo que se tendrá que quedar en casa y disfrutar desde la distancia el bonito momento.

Aunque todavía faltan varios días para el evento, David ya ha dejado claro en sus redes sociales que tiene muchas, muchas ganas de que se produzca el reencuentro con Rosanna. “Después de los premios @cadena_dial tengo un Gran Premio esperándome en casa, y es que en menos de 6 días estaré en casa con mi barrigota y toda mi familia. Aunque sea trabajando y con reuniones, ¡estar en casa es lo mejor que hay! @rosannazanetti está más bella que nunca! ¡Y la hermana mayor emocionada! ¡Muchos besos!”, ha escrito junto a una imagen en la que aparece junto a su mujer.

Unas ganas de volver a ver a su familia muy justificadas. Si bien este miércoles el cantante ha aterrizado en Tenerife, lo cierto es que lleva fuera de casa varias semanas debido a su gira americana, que le ha llevado a ciudades como Nueva York, Miami, Dallas o Chicago, entre otras.

Debido a la gira, también se perdió el cumpleaños de su hija Ella, a quien dedicó un bonito mensaje el pasado 15 de febrero, cuando la pequeña soplaba las velas: “cierro los ojos y me imagino que me está abrazando, nunca quiero que deje de poner esa mano sobre mi pecho que me hace tanto bien, que me calma el dolor y me hace llorar de alegría. ¡La amo! #happybirthday”.