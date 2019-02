Las tiernas felicitaciones de David Bisbal y Elena Tablada a su hija

Han pasado siete años desde que Elena Tablada y David Bisbal pusieron punto y final a su relación. Fruto de aquel romance, que duró seis años, nació en 2010 su pequeña Ella, la niña de los ojos para ambos. Después de una separación marcada por las desavenencias, que se han visto agravadas durante 2018, la pareja ha dedicado sendas dedicatorias a su hija, Ella, con motivo de su noveno cumpleaños.

El almeriense, que atraviesa un excelente momento profesional -se encuentra de gira por Estados Unidos- y personal a la espera del nacimiento de su primer hijo con su mujer, Rosanna Zanetti, no ha querido pasar esta fecha marcada en rojo en su calendario. Ha compartido con sus seguidores una preciosa foto con su pequeña durante una jornada estival en la piscina.

“Cierro los ojos y me imagino que me está abrazando, nunca quiero que deje de poner esa mano sobre mi pecho que me hace tanto bien, que me calma el dolor y me hace llorar de alegría. La amo!”, publicaba.

Por su parte, la diseñadora también ha dedicado unas bonitas palabras dirigidas a su hija. “Mi personita favorita… La que me da todo los miedos y a la vez toda la fuerza, ilusión y valentía sin saberlo. Mi compañera, la sonrisa constante iluminando todo lo que le rodea. 9 añitos por fuera e infinitos por dentro. Feliz vida muy especial para ti, mi princesa”, comentaba. Más tarde publicaba una nueva imagen de Ella sosteniendo un gran globo en forma del número nueve.

Y es que a pesar de los desencuentros de la expareja, lo más importante para ambos sigue siendo su hija. El artista le dará próximamente el mejor de los regalos, un hermanito. Hace unos días la modelo venezolana daba una pista a sus seguidores de Instagram sobre el nombre elegido para el niño y compartía las iniciales de su pequeño: MBZ.

Mientras tanto, Elena Tablada continúa inmersa en sus proyectos profesionales y disfrutando de su reciente matrimonio con Javier Ungría. La pareja se casó el pasado mes de diciembre en el marco de una sonada boda caribeña, que duró cinco días, en La Habana.

