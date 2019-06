8 Su segundo matrimonio

Se trata de la segunda boda del componente de Hombres G, quien contrajo matrimonio en los noventa con su novia de juventud, Elena Portabeles. Con ella tuvo dos hijos: Pablo y Lucía. “Formar una familia no era el sueño de mi vida, pero pasado el tiempo me he dado cuenta de que merece mucho la pena”, confesó en una entrevista.

Los famosos vuelven a los 80 con el musical ‘Marta tiene un marcapasos