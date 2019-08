Dafne Fernández está de celebración. Y es que su hijo Jon cumple su primer añito de vida, y ella no ha podido dejar pasar por alto esta fecha tan especial, y le ha dedicado unas bonitas palabras para felicitarlo. Lo ha hecho con unas bonitas imágenes de las primeras horas del pequeño.

«Llevaba toda la vida imaginándote. Cómo serías, qué te gustaría, a quién te parecerías… has superado con creces todas mis expectativas y me haces sentir la mamá más especial del mundo. Gracias por este año, por todo lo que he aprendido contigo, por todo el amor que me das y por todas las risas. Haces que cada día cuente. Feliz cumpleaños Jon. Te amo locamente ❤️ #Joncumple1año«, escribía con emoción justo el día de su cumpleaños.

El bonito mensaje lo ha compartido con unas imágenes del día que nació. Vemos a la actriz en la cama del hospital con su pequeño en su pecho. De las dos fotos que ha compartido, hay una que ha conseguido la sonrisa de muchos. Y es que en ella, Dafne aparece comiendo jamón serrano. Parece que era el mayor antojo que tuvo durante el embarazo y lo sació tras dar a luz a su pequeño.

«Ooooohhhh. Muchas felicidades mami ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘», escribía Ona Carbonell, «🌟🌟🌟🌟 Feliz cumple Jon @dafnefernandez«, le dedicaba Patricia Montero. «Qué foto tan hermosa!!!!», le hacía saber Natalia Verbeke.

Dafne no puede estar más feliz con la familia que ha formado al lado de su pareja, Mario Chavarría, con el que se dio el ‘sí, quiero’ el 2 de septiembre de 2017 en Ávila.