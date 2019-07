9 No lleva ni dos días en Filipinas y ya ha recibido numerosas críticas

En la instantánea, Anita Matamoros aparece posando en una playa con un bikini, pero las críticas no han llegado por su físico, sino por la pregunta que ha hecho: «Hoy hemos ido a 4 islas y cada cual mejor 😍 habéis venido alguna vez a filipinas!?». La pregunta ha desatado una oleada de críticas.

«No no tenemos la suerte tuya pero vamos a otros sitios que son también muy bonitos», «En los mapas de historia lo he visto! Nótese mi desgracia», «No, no soy rica», «Pues los quince días de vacaciones, que no en la mayoría de trabajos, con un sueldo 1000eurista, no da para mucha isla, disfruta tú que puedes, pero no necesito irme a Filipinas», «No tenemos unos papis famosos que nos paguen todo en esta vida… Uno tiene que trabajar duro para llegar con algo de dinero a fin de mes», han comentado algunos.