7 Una tierna declaración de amor

Después del programa Zapeando, Cristina se fotografió con su chico. Una imagen para el recuerdo con la que quiso mandarle el siguiente mensaje: “Y ¿qué hago si le amo?

¿Si es mi mejor amigo? ¿Si todo el rato me estoy riendo con él? ¿Si solo quiero pasar el resto de mis días a su lado? ¿Si no puedo estar más enamorada? Pues me disfrazo de él y le hago un homenaje”.