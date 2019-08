7 Los comentarios de sus seguidores en Instagram

La foto del moreno hiperbólico de Naty Abascal no ha dejado indiferentes a sus ‘followers’, que no se han quedado callados ante la instantánea. «No es que estéis bronceados, noooo!!, es que habéis cambiado de raza!!», «Naty, no te favorece ese tono de crema tan Moreno se ve artificial…. pareces Lola Flores!!!» o «Naty protección solar 😰aunque hasta chamuscada sigues siendo lo más» son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes sociales.