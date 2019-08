7 Se reafirma en lo dicho

Que Bertín expresara su deseo de enviar a las feministas a Oriente Medio ha provocado un aluvión de comentarios en su contra. Tras comprobar la magnitud de sus palabras, el presentador, lejos de retractarse, se reafirma en lo dicho. «Este video esta dirigido a todos esos indocumentados que han oído mis declaraciones sin haberlas oído enteras. Lo que he dicho es que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no las mujeres en España hoy. Como no van a encontrar ninguno vamos al siguiente escalón derechitos».

