La furia de Paco Arévalo aparece en las redes tras las controvertidas declaraciones de Arcadi Espada en el programa televisivo de Risto Mejide, El Chester, sobre los niños con Síndrome de Down

La visita de Arcadi Espada a “Chester”, el programa de Risto Mejide, ha generado un gran altercado para cientos de seguidores del programa. Sobre todo, ha despertado la furia para el humorista y actor, Paco Arévalo. El fundador de Ciudadanos dijo que es una irresponsabilidad moral traer al mundo a personas con deficiencias, palabras que causaron una gran molestia a Arévalo, quien no pudo contener su ira y así lo mostró en Twitter: “El problema de este indeseable es que no se le tiren todas las redes sociales y medios de comunicación encima y lo dejen sin trabajo, pues se lo merece. Yo no encuentro calificativos para este indeseable. Ellos son un tesoro de amor y ternura y tú un H.P”.

Arévalo ha estallado en cólera al sentirse insultado

Tweet de Arévalo atacando a Arcadi

Otros tweets del humorista hacia Espada

Risto Mejide estaba abochornado con su invitado

La respuesta de Arévalo estalló tras conocer lo sucedido en el programa que se emitirá el próximo domingo en Cuatro. Durante la entrevista, el presentador del programa, Risto Mejide, recordaba las palabras de Arcadi acerca de una enfermedad que afecta a miles de personas en nuestro país: el síndrome de Down.

Las duras palabras de Arcadi Espada

"Si el Servicio Público de Salud le ha avisado a usted que su hijo va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado, usted evidentemente deberá asumir primero la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo. Y luego la responsabilidad económica" comentó el columnista.

Arévalo tiene una hija con Síndrome de Williams

Pero no solo fueron estas palabras lo que causaron el enfado al actor, quién tiene una hija que sufre la enfermedad rara del Síndrome de Williams, si no las continuas faltas de respeto por parte de Espada al dirigirse a las personas enfermas de Síndrome de Down como: "Tontos, enfermos y peores".

Paco Arévalo y Arcadi Espada

Tras ocho temporadas emitiditas por la cadena, nunca antes había ocurrido una situación como la vivida en esta reciente entrevista. Risto sintió tanta molestia acerca de una de las aclaraciones de Arévalo diciendo que "Aquellos padres que no hayan evitado su nacimiento podrán ser denunciados por tal crimen", que optó por echarle del programa, acto que nunca antes había surgido en la historia del programa.

Arcadi Espada en el sofá de "Chester"

Arcadi, en su defensa, ha publicado en el diario "El Mundo" que el programa "proyectó el dislocado, premeditado, torticero, alevoso y nocturno 'cortaypega' de un artículo mío", antes de dar paso al padre de un niño con síndrome de Down. "La sórdida manipulación incluía errores en el corte y en la confección que hacían la frase incomprensible". Además, el columnista asegura que fue él mismo quién decidió abandonar el plató sin que nadie le invitara a irse, suceso que niega Risto, quien asegura que los hechos no fueron como relata Arcadi y asegura que será el público quien juzgará lo sucedido tras ver el programa.

Tweet de Risto dirigido a Espada

