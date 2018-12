El ex de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, y la presentadora Toñi Moreno, se han puesto de acuerdo para dar la bienvenida a la Navidad bajo dos disfraces donde están irreconocibles.

La nochebuena ya está a la vuelta de la esquina, y con ella, muchos famosos se empapan del espíritu navideño. Algunos, lo celebran en familia. Otros, viajan para disfrutar de nuevas experiencias. Y luego están Antonio David Flores y Toñi Moreno, que se arriesgan a encarnar a los personajes protagonistas de estas fechas.

Se cierra un año intenso para Antonio David

La Navidad es una fecha donde las personas intentan permanecer positivas. Después de unos meses intensos para Antonio David, tiene más que motivos suficientes para celebrar este cierre de año. Después de su victoria en los tribunales ante Rocío Carrasco, ha decidido recibir la Navidad de la manera más sorprendente. El tertuliano, ha publicado una foto en su cuenta de Instagram, donde se muestra más feliz que nunca.

Antonio David no dudó en hacer pública esta imagen, donde se disfrazó de Papá Noel por su hija: “Hoy ha sido un día genial.. hacia 20 años que no me disfrazaba de papá/noel. En el Cole de mi lola”, escribió al pie de foto. Este detalle ha provocado que decenas de personas comenten el bonito gesto que ha hecho por su hija.

Papá Noel no está solo

Toñi Moreno también ha tenido un año de cambios. Su llegada a Mediaset para liderar ‘Viva la Vida’ fue un regalo para ella, pero en los últimos meses tuvo un cambio drástico. Emma García la sustituía en el programa líder de la tarde. Para ella, el cambio fue un batacazo, pero supo asimilar su nuevo puesto en ‘MyHyV’ con la sonrisa y la alegría que le caracteriza. Su carisma, que ha reflejado siempre en televisión sin ningún adorno, lo hemos podido ver en sus redes sociales, donde en Instagram ha publicado una foto donde está irreconocible.

A Toñi Moreno le gustan más los Reyes de Oriente. La presentadora de Telecinco publicó esta foto donde no parece ni ella. “No es por presumir… pero tengo enchufe con Baltasar. Pedidme vuestros deseos… a ver qué puedo hacer”, escribió de manera cómica. Sin embargo, dos días antes publicó una foto suya diciendo que “le duelen las ausencias, pero los adultos tenemos la obligación de reinventarnos para que los niños conozcan el espíritu de la Navidad”.

