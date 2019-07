Anabel Pantoja se pone sexy y las redes se ceban con ella

Anabel Pantoja es la más activa en las redes sociales de todo el clan Pantoja. Y esto no solo le trae cosas buenas, también negativas. La sobrina de Isabel Pantoja no para de compartir momentos de su día a día, tanto en el terreno profesional como en el personal. Y sí, también nos deja ver algún que otro posado suyo en Instagram.

Anabel Pantoja vuelve a ser víctimas de críticas en Instagram

La colaboradora de televisión suele colgar varios posados en bikini o en bañador cuando puede disfrutar de la playa en compañía de su prometido, Omar Sánchez, o de amigos. Ella ya ha explicado en más de una ocasión que le gusta hacerlo, a pesar de que recibe numerosas críticas por su aspecto físico.

«Estoy acostumbrada a que me hagan ese tipo de comentarios. Me duele decirlo así, pero estoy acostumbrada. Yo subo esa foto porque veo que hay gente que lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué tengo unos kilos de más? ¿Tengo que pedirle permiso?», decía rotunda y tranquila.

Su último posado en bikini también ha recibido críticas

Y está claro que lo ha seguido haciendo. Su último posado ha sido hace apenas unos días, en el que vemos a Anabel Pantoja en el borde de una piscina posando con uno de los bikinis diseñados por ella misma. «✔️ Julio 2019 ven a MÍ☀️ ✔️ ⚫️Modelo Sevilla Bikini ⚪️ Podéis encontrarlo 📱 @aqueapparel«, escribía con una foto de ella vista desde arriba.

Las críticas no se han hecho esperar. Han sido muchos los seguidores que le han vuelto «Tienes que bajar un poco de trasero y caderas ❤️», «Joder entrena un poco», «Gordaaaaaa adelgaza hazte una lipo en vez de tantas gafas», han sido algunos de los comentarios malos que ha recibido.

No es la primera vez que la critican, pero ella sigue subiendo posados

Pero Anabel Pantoja ha recibido en su mayoría mensajes que le hacen saber que está estupenda: «Y quién te ha dicho que tienes que adelgazar?? Estás perfecta 😜», «Estás estupenda… Me encanta tu estilo y como eres… Gracias por dar normalidad a los cuerpos que según algunos no son los ideales…», «Está guapísima todo los que se mete contigo es envidia pura y dura».

A ella le da igual y seguirá subiendo sus posados

Desde el plató de televisión de ‘Sálvame’ ya aseguró que no entiende por qué la gente es tan cruel: «Yo les pido disculpas a toda esa gente que se mete en mi perfil para ponerme que tengo lorzas, que tengo una talla de más, que tengo la cara de un caballo, también me lo dicen muchas veces por mi dentadura. Quiero decirles que con la cara de caballo, con las lorzas, tengo aquí dentro la felicidad más grande que vosotros no tenéis. Lo seguiré haciendo todos los veranos», zanjaba.

Esta foto provocó una ola de críticas a las que tuvo que responder

Su amiga y compañera Belén Esteban también ha recibido en alguna ocasión críticas a través de las redes sociales. La ‘princesa del pueblo’ mostró su apoyo a Anabel y ha comentado lo que hace ella cuando recibe algún mensaje negativo: «Hay muchos seguidores que me ponen a parir, pero yo me meto en sus fotos de perfil y tienen un bigote… tienen dos verrugas… Es que tiene tela que esta gente tan fea encima me insulte. Es que yo lo flipo, yo los bloqueo». Feliz con su cuerpo Promocionando sus bikinis

No hace caso a los mensajes negativos