Anabel Pantoja ha reflexionado sobre su polémica conducta en Cuba y ha enviado un nuevo mensaje para disculparse, una vez más, a través de su cuenta de Instagram. En un video compartido a través de Stories, la sobrina de Isabel Pantoja ha reflexionado sobre lo sucedido.

Anabel Pantoja se derrumba y pide perdón por su metedura de pata en Cuba

La polémica y criticada conducta de Anabel en Cuba

El origen de la polémica tuvo lugar cuando la colaboradora compartió un video en sus redes sociales en el que regalaba unas gafas de sol y productos de cosmética a dos niñas. En su publicación, la sevillana etiquetó a la marca que le había proporcionado las gafas. Las críticas le llovieron en Instagram, especialmente por usar la imagen de dos menores de edad con fines publicitarios y por transmitir una imagen de altruismo y solidaridad en un video que, a la vez, promocionaba a las firmas.

Anabel zanja la cuestión: «Que se quede todo en un mal sueño»

«Para zanjar este tema solo quería dejar claro que la marcas afectadas no tienen nada que ver. A mí no me han pagado, yo no he pactado con ellos nada de publicidad. Fue un acto mío. Yo asumo las consecuencias. Que se quede todo en un mal sueño. Fue esa intención. Tenía todas esas cosas para dar», ha explicado la colaboradora de ‘Sálvame’.

«De las cosas malas aprendo»

La joven ha querido agradecer tanto a quienes han recriminado sus acciones como a los que la han apoyado. «Vamos a dejarlo aquí. Gracias a quienes me han escrito cosas malas, porque de las cosas malas aprendo, de todas vuestras críticas y por supuesto de las palabras bonitas y de apoyo».

