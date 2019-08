Anabel Pantoja ha querido presumir de lo bien que se lo está pasando en el cumpleaños de su tía, Isabel Pantoja, con una sensual foto en la que aparece disfrutando de una fabulosa piscina. Sin embargo, han sido mucho los usuarios de Instagram los que han criticado el cuerpo de la sobrina de la tonadillera y esta ha dicho basta.

«Pues sí, aunque se cumpla uno más cada año es especial y este si tocaba por muchos motivos. Comida hasta aburrir, mucha música y gente bailando. Me lo he pasado bomba, tanto que lo peté y a la 1:00 de la noche estaba soñando con la tarta. Sigo desconectando en este paréntesis de agosto», escribía la colaboradora de ‘Sálvame’ junto a la foto en la que aparece en bañador.

«Celulitis hasta las cejas», «Que foto más ordinaria», son algunos de los comentario que recibió la foto de Anabel Pantoja. Harta de esto, la sobrina de la tonadillera ha publicado un vídeo en el que muestra una clara declaración de intenciones: «Para las personas que no tuvieron suficiente con la foto, aquí lo tenéis en vivo. Carnes y piel que cuelgan después de haber perdido 30 kilos. Ojalá pudiera estar dura, pero no puedo quejarme, al revés, si pusiera más empeño en la dieta y el deporte, lo conseguiría, pero me encanta mucho comer cosas que no debo. Después de que algunos vomitéis y otros me eliminéis, pensad en que siempre hay alguien cerca vuestro que padece lo mismo. No juzgar a nadie más».