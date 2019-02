4 La original forma de confirmar su ruptura

Milán ha hecho uso de sus redes sociales para confirmar su ruptura con el periodista especializado en información cultural, en una fecha muy señalada: San Valentín. “Hoy tengo tres citas. A las 11, oftalmólogo. A las dos, gestoría. A las cuatro, tutoría en el colegio de mi hijo“, escribía.

“Pues se termina San Valentín y a mí no me han llegado flores. Pero en este momento hay un montón de gente celebrando el amor y a mí eso, que quieres que te diga, me hace sonreír. Que no nos falten nunca los motivos para celebrar, se los invente quien se los invente”, aseguraba la actriz a sus seguidores.