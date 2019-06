Amaia comparte su foto más ‘hot’ y las redes se incendian

A pesar de que Amaia no es mucho de ir compartiendo su vida a través de las redes sociales, cada vez que lo hace es noticia. Y esta ocasión no podía ser menos. Y es que la artista ha compartido su foto más sexy y su desnudo más espectacular que ha incendiado las redes y que no ha pasado desapercibida.

Amaia ha compartido esta espectacular imagen

Amaia ha compartido esta foto donde aparece (casi) desnuda. La joven aparece únicamente con la parte de abajo de la ropa interior en color carne y unas botas altas. A pesar de que la fotografía es muy artística, el lugar no es de lo más idílico. En la imagen solo está ella, dos sillas y una fuente de agua de oficina. ¡Nada más!

La ganadora de ‘Operación Triunfo’ ha revolucionado Instagram con este sorprendente desnudo. Esta fotografía puede pertenecer al videoclip de su nuevo single ‘Nadie podrá hacerlo’, que verá la luz este viernes 21 de junio.

Justo un día después de su polémica declaración

Esta fotografía llega justo un día después de la polémica declaración que hizo sobre su paso por Eurovisión, en el que participó junto a Alfred, por aquel entonces su pareja. «Preferiría no haber ido a Eurovisión. Lo pasé mal porque no parábamos de dar entrevistas, hacer un montón de cosas y yo lo único que quería era cantar», confesó Amaia en una entrevista para El País.

Amaia Romero ha preferido mantenerse alejado desde entonces de todo lo relación con el Certamen de Eurovisión. De hecho, ni siquiera quiso darle el testigo a Miki en la gala de Eurovisión de ‘Operación Triunfo’, a la que sí asistió Alfred. Incluso ella llegó a reconocer que no le gustaba la canción de ‘La venda’, canción con la que Miki participó este año en Eurovisión.