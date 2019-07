7 «Esto no es sano ni bonito»

Los comentarios de alarma en las redes ante la delgadez de Carla no han tardado en aparecer. «Con todo el cariño del mundo, ese cuerpo y todo el día haciendo ejercicio es para revisarlo, la foto impresiona la extrema extrema delgadez bufffff», escribía una de sus seguidoras. «Una delgadez extrema de la que no deberías presumir. Estoy no es ni sano ni bonito» o «Un poco más de alimentos te vendría mejor… se te cuentan las costillas» son algunos de los comentarios que ha recibido la argentina.

