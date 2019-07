Desde que Kiko Hernández soltara el bombazo de que Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete, estuviera embaraza de su novio Juan José, la joven se ha convertido en una de las protagonistas absolutas de los medios de comunicación. Ella ni afirma ni desmiente. Sigue con su vida… y posa en bikini tras estos rumores de embarazo.

Alma Cortés calla los rumores de embarazo con este posado

Con esta fotografía en la que Alma Cortés aparece presumiendo de tipazo en bikini, la hija de Raquel Bollo calla los rumores sobre su posible embarazo con su novio de hace un año Juan José. «De todas las mujeres que habitan en mi, juro que hay algunas que yo ni conozco 🌊», ha escrito junto a la fotografía en la que aparece en una bonita cala.

Además, Alma ha querido hacer honor a su gran amiga Anabel Pantoja, luciendo uno de sus diseños exclusivos de su firma Aqüe Apparel. Se trata del modelo Canarias by Anabel que tiene un precio de 54,95 euros y que también lució la propia colaboradora de ‘Sálvame’.

Ni Alma ni su novio Juan José han hablado sobre el tema

Alma Cortés no ha querido confirmar ni desmentir nada sobre su embarazo. De hecho, hasta Raquel Bollo cuando salió la noticia no quiso hablar sobre el tema: «Eso no me corresponde decirlo a mí. Yo no voy a hablar, las cosas se verán. Tengo un hijo y una hija con edades que durante un tiempo he hablado por ellos, pero ahora les corresponde a ellos», dijo por aquel entonces.

Mientras tanto, Alma Cortés ajena a toda esta polémica, vive felizmente enamorada de su novio, con quien mantiene una relación desde hace más de un año. La pareja estuvo hace unos días en Palma de Mallorca donde disfrutaron de una romántica escapada para dos ajenos a todo tipo de rumores.