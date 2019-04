5 Se toma con humor su estancia en el hospital

En su publicación se puede ver una fotografía de una pantalla de monitorización.»Ohh ‘Philipo’ de mis amores, tan rocinante como siempre y tan resonante como nunca. Eres como una versión ARCADE enfurecida de las óperas de Wagner. La única diferencia es que vas a tope de energía y no callas aunque te desconecten. Llevo media hora mirándote fijamente para que te apagues y no me recibes. Que decepción…. seguramente te hayas quedado sin WIFI. ¿Esto va con mando?». Con este mensaje, cargado de sentido del humor, el joven anuncia su regreso al hospital.