Álex Lequio celebra su recuperación con un chapuzón entre amigos

3 Su madre es su mayor apoyo

Para Álex, el apoyo de su madre ha sido fundamental. Aunque Ana le atribuye todo el mérito a él. «Mi hijo es mi luz, mi guía y mi motor. No se ha quejado en ningún momento. Me ha dado una lección de vida. No me tengo que colgar ninguna medalla como madre».

El decisivo paso de Álex Lequio tras su batalla contra el cáncer